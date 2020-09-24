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Aktüel Kilis'te 84 yabancı uyruklu yakalandı
Aktüel

Kilis'te 84 yabancı uyruklu yakalandı

Organizatör oldukları iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 13:23:22 -
Kilis'te 84 yabancı uyruklu yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 84 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, polis ekipleri tarafından farklı adreslere yapılan operasyonlarda, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 84 kişi yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemleri için Kilis İl Göç Müdürlüğüne götürüldü.

Bu kişilerin ülkeye kaçak yollarla girişini organize ettikleri iddiasıyla da 16 şüpheli gözaltına alındı.

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