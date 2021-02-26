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Yerel Kilis'te 5 kilo 205 gram metamfetamin yakalandı
Yerel

Kilis'te 5 kilo 205 gram metamfetamin yakalandı

Kilis'te araçta 5 kilo 205 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 11:30:00 -
Kilis'te 5 kilo 205 gram metamfetamin yakalandı

Kilis'te araçta yapılan aramada 5 kilo 205 gram metamfetamin bulundu, Suriye uyruklu 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,  istihbarat çalışması sonucu Şıh Mehmet Mahallesi'nde bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada 5 kilo 205 gram metamfetamin ve 13 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Suriye uyruklu A.O, V.S. ve M.H. gözaltına alındı.

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