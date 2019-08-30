0553 313 94 23

Kilis’te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramının 97.

30 Ağustos 2019 Cuma 11:37
Kilis’te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yıl dönümü Kilis’te çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor.


Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayan törende, göndere çekilen bayrak eşliğinde İstiklal Marşı okundu şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Kilis Valisi Recep Soytürk, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Aybay Mehmet Cihanoğlu, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut vatandaşların, daire amir ve müdürleri ile askerlerin bayramını kutladı. Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen etkinlikte Türk Silahlı Kuvvetleri adına Piyade Yarbay Mesut Denli, yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramının 97. yıl dönümü coşkuyla kutladıklarını ifade etti.


Denli “Osmanlı İmparatorluğunun birinci dünya savaşından yenik çıkmasını fırsat bilen dönemin emperyalist güçleri, Mondros ve sevr anlaşmaları ile Türk milletinin Egemenlik ve bağımsızlığına göz dikmiş, Türk vatanını parçalayarak, topraklarımızı işgal etmeye hedeflemişlerdi. Ancak tarih boyunca onuruyla yaşamış canı pahasına olsa da değerlerinden ve ülküsünden ödün vermemiş Türk milleti, ‘Ben ezelden beri hür yaşadım, hangi, çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım’ mısralarında destanlaşan bağımsızlık ve özgürlük tutkusunu, vatan ve bayrak sevgisini hesaba katmamışlardı. Zor şartlar altında kazanılan birinci ve ikinci İnönü muhabereleri esnasında ordu ve milletin moral gücü en üst seviyeye çıkarmıştır. Eşsiz kumandan Mustafa Kemal’in ‘Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh tüm vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz’ emri doğrultusunda yapılan Sakarya meydan muharebesi ile düşmanın taarruz gücü kırılmıştır” dedi.


Öğrencilerin şiir okuması ve Kilis Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekiplerinin gösterisinden sonra resmi geçit töreni ile program sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İhracatçılar "Ana Plan"dan memnun
    1. İhracatçılar "Ana Plan"dan memnun
    2. Kaftancıoğlu’nun katıldığı toplantıda..
    3. Zonguldak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    4. Albay Kınay’dan Vali Yazıcı’ya veda..
    5. Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat’ın 30..
    6. Selman'dan Erdoğan'a tebrik mesajı!
    7. Yalova’da Zafer Bayramı coşkuyla..
    8. DeFacto erkeklere özel sonbahar..
    9. Devrek’te meydana gelen zincirleme..
    10. Ayvalık’ta Mehmet Akif’in..
    11. U dönüşü yapmak isteyen traktör kazaya..
    12. KYK yurt ilk kayıt ücreti son ödeme..
    13. Türk askerinin Suriye'den çekilme..
    14. 30 Ağustos kutlamalarında şaşırtan..
    15. Turgay Erdem: “30 Ağustos herkesin..
    16. Kaspersky'den tatilcilere "veri..
    17. Polisten kaçan hırsızlık zanlısı..
    18. Anıtkabir'e ziyaretçi akını
    19. Aşılama ekibi mahallelerde
    20. Samsunspor'da Süper Lig özlemi
    21. Yeniakit.com.tr’ye konuşan Kürt..
    22. Baro Başkanı Han’dan 30 Ağustos mesajı
    23. Kilis’te 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    24. Gençlerbirliği milli araya moralli..
    25. Araban’da Zafer Bayramı kutlandı
    26. Mercedes-AMG Petronas Belçika’da zafer..
    27. Başkan Yılmaz: "Hedefimiz, hızlı ve..
    28. Kaymakam Zadeleroğlu, Türkelililerle..
    29. Güneş Vakfı’ndan Zafer Bayramı mesajı
    30. Denetimli yükümlülerden çevre temizliği
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması