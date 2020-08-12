  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kilis'te 12 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-12 15:08:57 -
Kilis'te 12 düzensiz göçmen yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te düzenlenen operasyonda 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Oluşturulan özel ekibin kapsamlı araştırmaları sonucu göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen yabancı uyruklu M.P'nin kullandığı plakası açıklanmayan araç, Oylum Mahallesi'nde durduruldu.

Araçta, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5'i çocuk 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Kilis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheli M.P. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şamil Tayyar'dan Cemil Bayık açıklaması
Gündem

Şamil Tayyar'dan Cemil Bayık açıklaması

Gazeteci Yazar ve AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar, terör örgütü PKK'nın 2 numaralı ismi Cemil Bayık'ın, TSK'nın yaptığı operasyonla ..
Stratejist Cüneyt Paksoy'dan dolar ve altın tahmini
Ekonomi

Stratejist Cüneyt Paksoy'dan dolar ve altın tahmini

Stratejist Cüneyt Paksoy altın ve dolar hakkında yaptığı açıklama koronavirüs ne kadar gerilerse altın ve dolardaki ateşin ineceğini söyledi..
Genç Parti hangi tarafta yer alacak? Cem Uzan ittifak kararını açıkladı
Siyaset

Genç Parti hangi tarafta yer alacak? Cem Uzan ittifak kararını açıkladı

Genç Parti’nin kurucu ismi olan Cem Uzan, önümüzdeki seçimlere ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı