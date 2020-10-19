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Aktüel Kilis'in ihracatlık "Hicaz narı"nda hasat zamanı
Aktüel

Kilis'in ihracatlık "Hicaz narı"nda hasat zamanı

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir: - "Eskiden Kilis'te sadece bahçe kenarlarında yetiştirilen narın gün geçtikçe üretim alanı artıyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-19 09:48:53 -
Kilis'in ihracatlık "Hicaz narı"nda hasat zamanı

KİLİS (AA) - Kilis'te, ihracatta da önemli yer tutan Hicaz cinsi nar yetiştiren üreticilerin, hasat telaşı başladı.

Merkeze bağlı Yavuzlu köyünde sabahın erken saatlerinde tarlanın yolunu tutan işçiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkat ederek, ağaçlardan olgunlaşmış narları topluyor.

Sıcak havaya rağmen gün boyu devam eden hasat, akşam saatlerinde sona eriyor.

Hasat yapan çiftçileri ziyaret eden Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde yaklaşık 10 bin dekarda nar üretimi yapıldığını söyledi.

Özdemir, Kilis'te yetişen Hicaz cinsi narı başta Avrupa ülkelerine, Irak ve Kanada'ya ihraç ettiklerini belirtti.

Özdemir, gün geçtikçe nar üretim alanının genişlediğini ifade ederek, "Hicaz cinsi nar tadı mayhoş, yani ne tatlı ne ekşi olduğu için daha çok tutuluyor. Eskiden Kilis'te sadece bahçe kenarlarında yetiştirilen narın gün geçtikçe üretim alanı artıyor. Nar ilimizin iklim şartlarına uygundur." dedi.

Narın sağlığa da faydalı olduğunu dile getiren Özdemir, "Narın içerisindeki oksidan, antioksidan, polifenol ve C vitamininden dolayı kanser, tansiyon ve kalp damar hastalıklarını önlemede önemli rol oynadığı bilinmektedir. Bunun için nar hem ülkemiz hem de ilimiz için önemli üretim alanına sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçilerin her koşulda üretime devam ettiğine değinen Özdemir, narın bahçede kilogramının 2,5 ile 3 lira arasında satıldığını kaydetti.

Üretici Mehmet Sakar da 4 yıl önce 40 dönümde nar yetiştirmeye başladığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Her sene ekim ayında nar hasadına başlıyoruz. Topladığımız narları soğuk hava deposuna koyuyoruz. Aralık veya ocakta ihracatçılara veriyoruz. Avrupa ülkelerine, Irak ve Kanada'ya ihraç ediyoruz. Verim çok şükür iyi. Bu sene yaklaşık 150 ton mahsul bekliyoruz."

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