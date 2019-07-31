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Kilis’in ihracatı azaldı

Kilis’in ihracatı 2019 yılı Haziran ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 14,6 oranında azaldı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:06
Kilis’in ihracatı azaldı

Kilis’in ihracatı 2019 yılı Haziran ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 14,6 oranında azaldı.


Geçici dış ticaret verilerine göre Kilis ihracat rakamı 2018 yılı 6 ay toplamda 31 milyon 329 bin dolar olarak gerçekleşirken ithalat rakamı 6 milyon 685 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu değerlerle Kilis, ihracatta tüm iller içinde 58, ithalatta ise 71. sırada yer aldı. Haziran ayı için ise Kilis, 5,5 milyon dolar ihracat ile 55. sırada yer aldı. Kilis’in ihracatı 2019 yılı Haziran ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 14,6 oranında azaldı. Kilis, 2019 yılında en çok ihracatı şubat ayında gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 12:06
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