Kiliseye bombalı saldırı: 10 ölü

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir kiliseyi hedef alan bombalı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ordu kaynakları tarafından yapılan açıklamada Kuzey Kivu'da bulunan Spak Kilisesi'nde bombalı saldırıyı yaşandığı doğrulanarak saldırının arkasında Müttefik Demokratik Güçler isimli oluşumun olabileceği belirtildi.

Yapılan açıklamada bombalı saldırıda 10 kişinin öldüğünü, 15 kişinin ise yaralandığını kaydedildi.

Saldırıda hedef alınan kilise, Uganda sınırına birkaç kilometre uzakta bulunuyor.

"Müttefik Demokratik Güçler" kimdir?

Başlangıçta Uganda'nın batısında kurulan ve zaman içerisinde Kongo'da da faaliyet gösterecek şekilde etki alanını genişleten yapılanma, birçok farklı grup ve topluluğun birleşmesiyle 1996'da kuruldu.

1980'li yıllarda da varlık gösteren Uganda'nın Kurtuluşu için Ulusal Ordu, Müttefik Demokratik Güçler, Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu gibi gruplar ve Tebliğ Cemaatine bağlı bazı kişilerin birleşmesiyle kurulan MDG, İslami eğilimli bir yapılanmaydı.

1970 yıllarına uzanan Tebliğ Cemaati varlığının grubun temelini oluşturduğu öne sürülmekle beraber, zaman içerisinde farklı ve çeşitli yapıların teşkil edildiği bölgede, silahlı grupların nihai olarak MDG çatısı altında bir ortaklığa gittiği biliniyor.

Kongo sınırını merkez edinen grup, Kongo içerisinde de varlık göstermeye başladı. Kongo başta olmak üzere birçok taraf, MDG'yi El Kaide, Eş Şebab gibi yapılarla irtibat halinde olmakla suçluyordu.

Kaynak: Mepa News