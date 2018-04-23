THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kiliseye benzetilen cami hakkında karar alındı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 12 yıl önce yapımına başlanan cami, mimarisi nedeniyle vatandaşlar tarafından kiliseye benzetildiği için para yardımı yapılmayınca tamamlanamıyor.

23 Nisan 2018 Pazartesi 21:59
Kiliseye benzetilen cami hakkında karar alındı

İlçenin Karşıyaka Mahallesi’nde Molla Halil Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yapımına 2006 yılında başlanılan Molla Halil Camisi, dış mimarisinin kiliseye benzetildiği gerekçesiyle tartışmalara yol açtı.

Yapımına başladıktan ve kaba inşaatı tamamlandıktan sonra mimarisi kiliseye benzetilen cami, yeterli bağış toplanamadığı için bir süre sonra Türk Diyanet Vakfı’na devredildi. Yapının inşaat masraflarının altından kalkamayan vakıf, iş adamlarını devreye soksa da cami inşaatını geçen zaman zarfında tamamlayamadı.

BAĞIŞLAR KESİLDİ

Molla Halil Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı İlyas Öztürk, caminin bazı kişilerce kiliseye benzetilmesiyle yeteri kadar bağış toplayamadıklarından yakındı, toplanan az miktarda paranın da caminin ancak elektrik ve su ihtiyaçlarını karşıladığını ifade etti.

YIKILIP YENİDEN YAPILACAK

Trabzon Ortahisar ilçe Müftüsü Adem Aygül, kiliseye benzetildiği gerekçesiyle tartışma çıkaran caminin, projeyle yeniden inşa edileceğini belirterek "2006 yılında yapımına başlanan cami yeni bir proje ile yeniden yapılacak. Oradaki camiye ait arazi genişletilecek. Bunun için yeni bir proje bekliyoruz" dedi.

"BİZE UYGUN DEĞİL"

İnşaatın camiyi andırmadığını belirten yöre sakinlerinden Ziya Arslan, “Buradaki yapı, görünüş itibari ile camiyi pek andırmıyor, kiliseye benziyor. Böyle güzel bir yerde bu kadar alan işgal ediliyor. Bir planlama, proje ancak bu kadar kötü yapılabilirdi. Görüldüğü gibi mimari yapısı bizim Türk mimarisine uygun değil. Bunu gören insanlar 'Burada kilise mi yapılıyor ?' diye soruyorlar. Karadeniz vatandaşı olarak bize kilise görünümlü cami uygun değil" diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 21:59
  1. Trabzon
  2. Ortahisar
  3. Kilise
  4. cami yapımı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dev projeye uzaklardan sürpriz talip
    1. Dev projeye uzaklardan sürpriz talip
    2. Rıdvan Dilmen'den flaş Şenol Güneş..
    3. Rus Uzman: Erdoğan Suriye'nin kuzeyini..
    4. Bakan müjdeyi verdi! Yeni teşvikler..
    5. Aykut Kocaman: Beşiktaş sahadan çekildi
    6. 5 bin kişiyi ilgilendiren dev yatırım
    7. Protein eksikliğinin belirtileri nedir?
    8. CHP'li vekil kaşınıyor: Erdoğan nerede..
    9. Meral Akşener çark etti! Tükürdüğünü..
    10. Edirne'de ciğer yoğunluğu! Saatlerce..
    11. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan BMGK'da Avrupalı..
    12. Sosa'nın maliyeti Trabzon'un belini..
    13. İlginç çıkış! "CV'mi versem 2 günde..
    14. Fenerbahçe maçında tartışma çıkaracak..
    15. Hamza Hamzaoğlu: Fenerbahçe galibiyeti..
    16. Bomba çıkış! "Hakemler bana bağırıp..
    17. Numan Kurtulmuş: Seçim, Türkiye..
    18. Körfez'de sular ısınıyor: İki numara..
    19. Saçların dökülmesini engelliyor
    20. AKPM'de 'Salih Müslim' rezaletine sert..
    Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
    Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
    İyi Parti'ye transfer olan CHP'li vekilin gözyaşları
    İyi Parti'ye transfer olan CHP'li vekilin gözyaşları
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Erdoğan kazanacaktı, şimdi zafer garanti'
    'Erdoğan kazanacaktı, şimdi zafer garanti'
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!