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Gündem Kilisede öldürdükleri Murat Cihan'a kapıyı saldırganlar açmış!
Gündem

Kilisede öldürdükleri Murat Cihan'a kapıyı saldırganlar açmış!

Yeniakit Publisher
2024-01-29 20:25:00 -

Sarıyer’de Santa Maria Kilisesi’nde yaşanan silahlı saldırıyı gerçekleştiren maskeli şahısların Kilise’nin ana kapısından girdikleri anın görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıdan saniyeler önce, öldürdükleri Tuncer Murat Cihan'ın da Kilise'den içeriye girdiği ve kapıyı saldırganların açtığı görülüyor.

Sarıyer'de Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde dün yaşanan yaşanan silahlı saldırı öncesinde maskeli iki saldırganın saldırının hemen öncesinde Kilise’nin açık kapısından içeriye giren maskeli iki şahıs olaydan dakikalar öncesinde, kapıdan girdikleri anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Cihan'a kapıyı saldırganlar açmış!

Görüntülerde maskeli iki kişinin, ana kapıdan içeriye girerek kilisenin kapısının önünde bir süre beklediği ve sonrasında içeriye giren Tuncer Murat Cihan'a kapıyı açtıkları anlar yer aldı.

Cihan içeri girdikten hemen sonra saldırının başladığı ortaya çıktı.

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