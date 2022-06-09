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Dünya Kilise liderine çocuk istismarından hapis cezası
Dünya

Kilise liderine çocuk istismarından hapis cezası

La Luz del Mundo mega kilisesinin lideri Naason Joaquin Garcia, Los Angeles mahkemesinde 16 yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 23:32:00 -
Kilise liderine çocuk istismarından hapis cezası

La Luz del Mundo mega kilisesinin lideri Naason Joaquin Garcia, Los Angeles mahkemesinde 16 yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.

53 yaşındaki Garcia, geçen hafta cemaatinden üç kıza cinsel tacizde bulunmaktan suçlu bulundu.

Guadalajara merkezli kilise La Luz del Mundo'nun (Dünyanın Işığı) lideri Naason Joaquin Garcia, reşit olmayan birini de içeren iki istismar suçunu kabul etti.

Garcia, birden fazla tecavüz, insan kaçakçılığı ve çocuk pornografisi dahil olmak üzere çocuklara yönelik 23 ağır cinsel suçtan yargılanıyordu.

Mahkeme kararı, müebbet hapis alması beklenen Garcia'nın diğer suçlardan beraat ettiği anlamına geliyor.

Garcia'ya destek veren kilise, Twitter'da desteğini yineleyen bir bildiri yayınlayarak, "Ona olan güvenimiz, dürüstlüğü, davranışı ve çalışması bozulmadan devam ediyor" dedi.

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