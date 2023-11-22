'Kilise Çanı'nı Yunanistan Konsolosluğu'na vermen de mi Nutuk'ta yazıyordu?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 14 yıl önce Seferihisar belediye başkanı olduğu dönemde eski belediye binasının önündeki Rum kilisesine ait çanı Yunanistan Konsolosluğu'na verdiği iddiasıyla hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

İddiayı yalanlayan Soyer, Seferihisar belediye başkanı seçildikjten sonra eski binayı hiç kullanmadığını, görevini yeni binada devam ettirdiğini söyledi.

"Bugün bir başka soruşturma geldi"

Soyer, katıldığı Sözcü TV yayınında şöyle konuştu:

Bugün bir başka soruşturma geldi; ondan bahsetmek isterim. 14 yıl önce ben Seferihisar belediye başkanıyken bir iddia ortaya atılmış; hiç benim görmediğim duymadığım bir şey. ‘Belediye binası önünde alarm çanı olarak kullanılan tarihi Rum kilisesine ait çanın başkanlık makamının önünde sergilendiği, tarihi eser niteliğinde olduğu iddia edilen bu çanın ilgili makamlara bildirmeden tarafımca Yunan Konsolosluğu’na verildiği' iddiasıyla başka bir soruşturma açıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Soyer kendisini Nutuk ile savundu

Vahdettin hakkındaki sözleri nedeni ile soruşturma kararına ilişkin X hesabından açıklama yayımlayan Tunç Soyer, şunları söyledi:

İçişleri Bakanlığı’nın 9 Eylül İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı kutlamalarındaki konuşmamdan dolayı bana soruşturma açtığını öğrendim. Sözlerim Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’undan alınmıştır. Maksadım çok açıktır: Milletin egemenliğine göz dikenlere karşı Cumhuriyetimizin yüz yıllık değerlerini ve devrimlerini savunmak, tüm tehlike ve tehditlere karşı korumak. Her sözümün arkasındayım. Buyurun, buradayım. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İlelebet yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!