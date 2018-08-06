Kilis merkezli 20 ilde FETÖ operasyonu: 29 kişi gözaltına alındı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik aralarında muvazzaf subay, astsubay, uzman ve eski askeri okul öğrencilerinin de olduğu 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar üzerine Kilis merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Polis ekipleri, önceden belirlenen adreslere baskın yaptı. Operasyon kapsamında, 29 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.