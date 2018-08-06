THY - İstanbul
0553 313 94 23

Kilis merkezli 20 ilde FETÖ operasyonu: 29 kişi gözaltına alındı

20 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzaf subay, astsubay ve uzman çavuşların da bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 18:22
Kilis merkezli 20 ilde FETÖ operasyonu: 29 kişi gözaltına alındı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik aralarında muvazzaf subay, astsubay, uzman ve eski askeri okul öğrencilerinin de olduğu 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar üzerine Kilis merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Polis ekipleri, önceden belirlenen adreslere baskın yaptı. Operasyon kapsamında, 29 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 18:22
  1. Kilis
  2. kilis
  3. fetö
  4. pdy
  5. operasyon
  6. gözaltı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiliz eski Bakan'dan küstah peçe yorumu
    1. İngiliz eski Bakan'dan küstah peçe..
    2. MB'nin müdahalesine rağmen dolardan..
    3. Yargıda yeni dönem resmen başladı
    4. ABD'nin yaptırımları İran'ı nasıl..
    5. KKTC’de patlama! Çok sayıda yaralı var
    6. Denizde boğulma tehlikesi geçiren..
    7. FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon!
    8. Bardak nasıl parlatılır?
    9. Atatürk ve Galata Köprüleri trafiğe..
    10. Pamuk nevresim nasıl yumuşatılır?
    11. Nihat Kahveci'den Fikret Ormanı..
    12. ÖSYM'den YKS tercih kılavuzuna..
    13. Nicolas Maduro'ya suikast girişiminin..
    14. Kıyafetten deodorant lekesi nasıl çıkar?
    15. Suudi Arabistan-Kanada gerilimi..
    16. Mermere dökülen boya nasıl çıkarılır?
    17. Kapı camı nasıl temizlenir?
    18. Tatar böreği tarifi
    19. Trump'tan 'IKBY' hamlesi! Bizzat talep..
    20. Borsa günü düşüşle kapattı
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
    ABD'nin Türkiye'ye karşı savaşının nedeni belli oldu
    Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
    Sosyolog Ümit Meriç'ten, gençlere mesaj: Katolik nikahından boşanın
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle
    ABD'nin en güçlü silahı devre dışı kalacak! İşte güç dengelerini değiştirecek hamle

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    ‘Erdoğan’ı bitireceğiz’ dediler, kendileri bitti
    ‘Erdoğan’ı bitireceğiz’ dediler, kendileri bitti
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama