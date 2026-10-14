Kilis, Gaziantep ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 16 gözaltı, 6 tutuklama
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Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kilis, Gaziantep ve İstanbul'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Kilis, Gaziantep ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Üç ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda 16 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 95,26 gram metamfetamin ile 7 adet captagon hap ele geçirildi. Baskınlarda ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 32 adet kurusıkı tabanca fişeği, "sallama" tabir edilen 1 adet kesici alet ve 6136 SKM kapsamında 1 adet bıçak bulundu.
Gözaltına alınan şahıslardan 5'i, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adli mercilere sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklanırken 3'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.