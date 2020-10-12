  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti
Siyaset

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti

Bir süredir hastanede tedavi gören Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 08:44:00 - 2020-10-12 10:04:05
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti

Geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle Gaziantep'te tedavi altında olan Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde bir süredir tedavi gören 53 yaşındaki Bulut, yapılan müdahalelere rağmen sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Üçüncü dönem Kilis Belediye Başkanlığı görevini yürüten Bulut, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Ağzının ortasına...'
Siyaset

'Ağzının ortasına...'

CHP'nin anketçisi Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı'nın, sözde Ermeni soykırımını kabullenen bir paylaşıma tepki göstermesinin ardında..
Parlamentoda yaşanan olay 'pes' dedirtti
Dünya

Parlamentoda yaşanan olay 'pes' dedirtti

İngiltere'de Parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarası'nda bir milletvekili çıkardığı maskesiyle gözlüğün camını sildi. Koronavirüs vaka s..
KKTC’de ülke tarihine geçen yarış sona erdi
Dünya

KKTC’de ülke tarihine geçen yarış sona erdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi saat 18.00 itibariyle sona erdi. B..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay