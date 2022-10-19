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Ekonomi Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Ekonomi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Kilis 7 Aralık Üniversitesi ilanla duyurulan birimlerine 2547 sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun48. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-10-19 15:04:00 -
Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvuru süresi 19.10.2022 tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar veya postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Müracaat edecek adayların Personel Dairesi Başkanlığının öğretim elemanı alımı başlıklı sayfasında yer alan “AKADEMİK KADROLARA YÜKSELTİLME VE ATANMA ESASLARINA İLİŞKİN PUANLAMA ÇİZELGESİ” ni doldurmaları gerekmektedir.

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