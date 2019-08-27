Kılınç GKV’de veli ilişkileri yönetimini anlattı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları, 2019-2020 eğitim öğretim yılı 1. Dönem Eğitim Planı kapsamında tüm idareci ve öğretmenlere yönelik Veli İlişkileri (CRM) Yönetimi Seminerinde Profesyonel Yönetim ve İnsan Kaynakları Sistemleri Danışmanı Prof. Dr. Tanıl Kılınç’ın konuşmacı olarak ağırladı.

2019-2020 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları idareci ve öğretmenlere yönelik düzenlenen etkinlikler kapsamında Profesyonel Yönetim ve İnsan Kaynakları Sistemleri Danışmanı Prof. Dr. Tanıl Kılınç Veli İlişkileri (CRM) Yönetimikonulu seminerde konuyla ilgili çeşitli bilgiler verdi. Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy, GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, GKV Özel Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı, GKV Özel İlkokul Müdürü Uğur Özeren, GKV Özel Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut, Yabancı Diller Bölüm Başkanı Selin Yaman, Uygulamalı Dersler Bölüm Başkanı Hayal Bazoğlu, Rehberlik Bölüm Başkanı Fatma Harbiye Hekim, GKV Özel Okulları Veli Destek Birimi (CRM) Sorumlusu Tuğba Yüzbaşı,müdür yardımcıları ve öğretmenler katıldı.

Kılınç, sunumunda veli ilişkileri anlayışının gelişimi, günümüz pazarlama anlayışını etkileyen temel öğeler, veli tatmini - veli memnuniyeti modeli, kurum ve çalışan sorumlulukları konularında idareci ve öğretmenleri aydınlatırken soru cevap bölümünde katılımcıların merak edilen konularda ki sorularını yanıtlayarak açıklayıcı bilgiler verdi. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında etkinliklerin okullar açılıncaya kadar devam edeceği de ifade edildi.