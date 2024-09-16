Kılık değiştirip hırsızlık yaptılar
İstanbul'un 3 ilçesinde kılık değiştirerek hırsızlık yapan kadınlar kameraya yansıdı.
İstanbul'da yaşanan benzer hırsızlık olayları nedeniyle güvenlik güçleri çalışma başlattı.
Üsküdar, Maltepe ve Kadıköy ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma açan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin 4 kadın olduğunu belirledi.
4 şüphelinin, dikkat çekmemek ve yakalanmamak için kılık değiştirdiği, farklı tarzlarda kıyafet tercih ettikleri belirlendi.
Güvenlik kameralarının detaylı incelemesinin ardından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.
3 ilçede hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen Miraç Ç. (23), Özlem Ç. (19) ve Petek Ç. (18) yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Miraç Ç.'nin daha önceden 36 tane, Özlem Ç.'nin 5 tane, Petek Ç.'nin ise 30 tane suç kaydı olduğu belirlendi.
Polis soruşturmasında 3 ayrı evden binlerce liralık hırsızlık yaptıkları belirlenen şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.