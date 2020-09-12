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Yerel Kılıcıyla ortalığı birbirine kattı! 'Ben Ertuğrul Gazi'yim'
Yerel

Kılıcıyla ortalığı birbirine kattı! 'Ben Ertuğrul Gazi'yim'

Ankara'da kendisinin Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Ertuğrul Gazi olduğunu söyleyen bir kişi kılıcıyla ortalığı birbirine kattı.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 09:00:00 -
Kılıcıyla ortalığı birbirine kattı! 'Ben Ertuğrul Gazi'yim'

Ankara'nın Çankaya ilçesinde ikamet eden H.A isimli kişi, Diriliş Ertuğrul dizisinde Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Ertuğrul Gazi'nin kendisi olduğunu iddia ederek elindeki kılıcıyla ortalığı talan etti.

Çankaya'da bir apartmanda oturan H.A isimli kişi sabah saatlerinde elindeki kılıçla etrafa saldırdı. Yaşanan olay sonrası komşuları şok geçirirken, H.A kapı girişlerini, ayakkabılıkları ve zilleri tamamıyla kırdı. "Ben Ertuğrul Gazi'yim, bu bizans binasını yıkacağım" diye bağıran adamın üstünde ise Engin Altan Düzyatan'ın dizide giydiği kostümlere benzer giysilerin olduğu dikkat çekti.

Komşular polisi aradı

Haberlerankara.com'un haberine göre, etrafa zarar veren adamı durduramaya komşular polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, şahsı gözaltına aldı. H.A ekip otosuna binerken "Ertuğrul Gazi'yi alamazsınız" diye bağırdı.

Öte yandan eşyaları zarar gören komşular olayın şokunu atlatamazken, zararlarını karşılaması adına şahsa dava açılacağını söyledi. Başka bir komşu ise, şahsın akıl sağlığının yerinde olmadığını düşündüğünü, sık sık evde adamın bağırdığını ve koşarak evden çıktığını söyledi.

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Bak çevrilen bu diziler SİDDETe sebep oluyor, siddet, Osmanlıya düşmanlık algísı olusturuluyor. Akıllı del
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