Kılıçdaroğlu'nun 'yoksulluk' derken sesinin kısldığı anlar gündem oldu! Ne yaptıysa diyemedi...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesinde sesinin kısıldığı anlar sosyal medyada yine viral oldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu topyekün birleştiği muhalefetle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenemeyince bugünlerde koltuğundan da olma korkusu yaşıyor.
Kılıçdaroğlu seçim hezimetinden sonra sosyal medyada en çok tiye alınan isim oldu.
Kılıçdaroğlu'nun seçime giden süreçte "yoksulluk" çığırtkanlığıyla konuşmak istediği esnada sesinin kısıldığı ve bir türlü cümlesini tamamlayamadığı görüntüler sosyal medyada yine gündem oldu.