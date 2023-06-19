  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Büyük tehlike saçıyor! Bu yiyecekleri birlikte tüketenler dikkat

Kurban Bayramı öncesi büyük rezillik! Satacağı kurbanlığa bira içirdi

Türkiye’den bomba "Çin" hamlesi! O çok kritik konuda anlaşmaya varıldı

Ekrem İmamoğlu’ndan şok çıkış! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Yerel seçimlerde...

Yeni İHA ilk kez görücüye çıktı: Türkiye'nin gurur projesi

Yunan gazetesinden bomba itiraf! Atina alarma geçti... "Bölgede benzeri yok!"

Ahmet Hakan’dan olay Erdoğan sözleri! Bunu yaparsa...

Türkiye gündemine o haber düştü: Uçakta bomba ihbarı, uçuşlar durma noktasına geldi! Yetkililer harekete geçti

Hükümete yakın isim bombayı patlattı! Duyum aldım, perşembe günü bu olacak

İmamoğlu’ndan bomba karar! Yakın çevresine söylemiş bile! Yer yerinden oynayacak
Sosyal Medya Kılıçdaroğlu'nun 'yoksulluk' derken sesinin kısldığı anlar gündem oldu! Ne yaptıysa diyemedi...
Sosyal Medya

Kılıçdaroğlu'nun 'yoksulluk' derken sesinin kısldığı anlar gündem oldu! Ne yaptıysa diyemedi...

Yeniakit Publisher
2023-06-19 18:52:00 - 2023-06-19 18:58:30

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesinde sesinin kısıldığı anlar sosyal medyada yine viral oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu topyekün birleştiği muhalefetle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenemeyince bugünlerde koltuğundan da olma korkusu yaşıyor.

Kılıçdaroğlu seçim hezimetinden sonra sosyal medyada en çok tiye alınan isim oldu.

Kılıçdaroğlu'nun seçime giden süreçte "yoksulluk" çığırtkanlığıyla konuşmak istediği esnada sesinin kısıldığı ve bir türlü cümlesini tamamlayamadığı görüntüler sosyal medyada yine gündem oldu.

Öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medya köpeğin bu hareketini konuşuyor!
Öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medya köpeğin bu hareketini konuşuyor!

Sosyal Medya

Öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medya köpeğin bu hareketini konuşuyor!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsmail Saymaz'dan Eda Ece ile ilgili şok sözler! Sosyal medya sallandı
İsmail Saymaz'dan Eda Ece ile ilgili şok sözler! Sosyal medya sallandı

Medya

İsmail Saymaz'dan Eda Ece ile ilgili şok sözler! Sosyal medya sallandı

Sosyal medyada bir köpeğin hayrete düşüren görüntüsü! Böylesini görmediniz...
Sosyal medyada bir köpeğin hayrete düşüren görüntüsü! Böylesini görmediniz...

Sosyal Medya

Sosyal medyada bir köpeğin hayrete düşüren görüntüsü! Böylesini görmediniz...

Anne goril bebeğini gösteren kadına öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medyayı sallayan video!
Anne goril bebeğini gösteren kadına öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medyayı sallayan video!

Sosyal Medya

Anne goril bebeğini gösteren kadına öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medyayı sallayan video!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23