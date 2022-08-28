Kılıçdaroğlu'nun 'tezkere' çelişkisi

Habertürk TV'de Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu "Yabancı bir ülkenin askerlerinin terörle mücadele etmek için Türkiye'ye gelmesi için evet diyorlar mı, hayır mı diyorlar. Kendi ülkemde yabancı asker postalı görmek istemiyorum diyorsa hayır demeli. Kendi ülkemde yabancı asker istemem." dedi.

CHP'nin karşı çıktığı metin

Kılıçdaroğlu’nun ‘hayır’ demelerine gerekçe gösterdiği ilgili kısım şöyle: “Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması...” ifadesi yer alıyor.

Bu ifade terör örgütü DEAŞ karşıtı olası koalisyon için, yıllar önceki tezkere metinlerine eklenmişti. Resmi Gazete’de 10 Ekim 2019 ve 9 Ekim 2020 tarihlerinde yayınlanan tezkere metninde de aynı ifade yer alıyor.

Önceki tezkerelerle birebir aynı

Daha sonraki tezkerelerde de benzer şekilde bu metin yer alıyor. Birebir aynı ifadelerin yer aldığı tezkere metinlerine, CHP önceki yıllarda ‘evet’ oyu vermişti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Bizim bugün bu tezkereye 'evet' dememiz, yürütmenin bugüne kadarki Suriye politikalarını desteklediğimiz anlamı asla taşımaz." demişti.

HDP 'hayır' oyu kullanmasını CHP'ye şart koşmuştu

HDP, CHP ve İYİ Parti'nin tezkereye "hayır" demesini istemişti. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Muhalefet partileri tezkere konusunda geçmiş tavırlarından farklı bir tutum almalıdır" demişti.