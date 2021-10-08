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Siyaset Kılıçdaroğlu'nun sözleri ortalığı karıştırdı! İYİ Parti'den CHP'ye HDP resti
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun sözleri ortalığı karıştırdı! İYİ Parti'den CHP'ye HDP resti

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorunun çözümünde HDP'yi işaret etmesine tepki göstererek "Çocuklarımızı 40 yıldır öldüren bir cinayet şebekesinin başındakine hürmetle saygı gösteren mekanizma meşruiyet alanının dışına çıkar" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 10:54:00 -
Kılıçdaroğlu'nun sözleri ortalığı karıştırdı! İYİ Parti'den CHP'ye HDP resti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'de 'Kürt sorunu' olduğunu savunarak çözüm yolunun HDP'den geçtiğini söyledi. CHP lideri, "Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. HDP'yle biz bu sorunu çözebiliriz" ifadelerini kullandı.

İttifakta HDP çatlağı

Bu sözlere CHP'nin ittifak ortağı İYİ Parti'den sert bir yanıt geldi. Medyascope yayınında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, HDP'nin terörist elebaşı Öcalan'a hürmet gösterdiğini bu yüzden meşru olamayacağını söyledi.

"Öcalan'a hürmet gösteriyorlar"

Ağıralioğlu, "Çocuklarımızı 40 yıldır öldüren bir cinayet şebekesinin başındakine hürmetle saygı gösteren, mecliste konuşmalar yapan mekanizma meşruiyet alanının dışına çıkar" dedi.

"Devletin varlığını korusunlar"

Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği "Kürt meselesi" için CHP'ye de çağrıda bulunan Ağıralioğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki arkadaşlarımızın, devlet kuran parti olarak, devletin varlığını koruyacak şekilde konuşmalarını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Millet

Vallahi numara, bunlar görev bölümü yapmışlar, şahin olunacaksa Ağır abi, ülkücü olunacaksa Musavat, solcu olunacaksa Aytun, fetöcü olunacaksa maralı işte böyle aslında hepsi aynı Kayıkçı kavgası, tabanın gazının alınması, mesele budur.
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Yilmaz

Sen itiraz etsen ne olur etmesen ne olur , Genelbaskaniniz demurtasla kahvaltı yapmak için can atıyordu ,Boşuna milliyetçi ülkücü ayağına yatmain ,Ülkücülük Ocaktan yetişir ,Ocak terbiyesi alınır ,Davasını satanlat ,düşmanla bir olan haindir sizin gibi haindir
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