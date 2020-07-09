Kılıçdaroğlu'nun rakibi Aytuğ Atıcı'dan CHP'ye dikkat çeken soru

CHP'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir süredir ertelenen 37. Olağan Kurultayı, önümüzdeki 25-26 Temmuz 2020 tarihinde Ankara’da yapılacak. Kongre sürecinde Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, mevcut genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı. Ancak Atıcı’nın kongrede Kılıçdaroğlu ile yarışması için toplam bin 370 olan delegenin 69'u tarafından imza verilerek aday gösterilmesi gerekiyor.

Independent'in haberine göre; CHP kulislerinde başka aday çıkmaması halinde Kılıçdaroğlu’nun kongreye tek adayla gidilmemesi için Atıcı’ya imza verilmesini söyleyebileceği iddiaları dillendiriliyor. Şu ana kadar yeni aday çıkmaması nedeniyle ay sonunda yapılacak olan kurultayda Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıkacak tek aday olması muhtemel olan Atıcı, delege desteğini sağlamak için yoğun bir çalışma içerisine girdi.

Şu ana kadar 500’e yakın delege ile görüştüğünü kaydeden Atıcı, "Parti liderliğine gelmem halinde yapacaklarımı sıraladığım bir manifesto yayınladım. Oraya bakarlar projelerimi, fikirlerimi beğenir ve beni partinin yeni genel başkanı olarak seçerlerse bu onların tercihi olur. Ama yarışa girmem ise CHP delegesinin tercihi değil sorumluluğudur." dedi.

Aytuğ Atıcı'dan CHP delegesine dikkat çeken soru

'Demokrasi' adı altında diğer partilere destek verildiğini hatırlatan Atıcı şunları kaydetti:

"Siz demokrasi uğrusuna İYİ Parti’ye 15 milletvekili vermeyi alkışladınız. Demokrasi gelişsin diye Temel Karamollaoğlu’na Akşener ve hatta Doğu Perinçek’e bile imza verdiniz. Bana mı imza vermeyeceksiniz? Bizim değerlerimizle uyuşmayan insanlara bile demokrasi adına destek verdiniz şimdi demokrasi adına CHP’de bana mı destek vermeyeceksiniz? diye sorduğumda bana hak veriyorlar."