Kılıçdaroğlu'nun peygamber soyundan geldiğini söyleyen CHP'liden yeni açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun peygamber soyundan geldiğini iddia eden CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, tepki çeken sözleriyle ilgili ilk kez konuştu.

"Amacım, bizim dini değerlerle sorunumuz olmadığını ifade etmekti"

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan'a açıklama yapan Kaya, "Amacının dini değerlerle sorunlarının olmadığını ifade etmek olduğunu" belirterek şunları söyledi:

“Televizyon programında CHP’nin dinle problemli olduğuna dair bir tez önüme kondu. Ben de CHP’nin böyle bir sorunu olmadığını ifade ederken söyledim o sözleri. Belki söylemeyebilirdim. Ama biraz fazla ısrar edilince söyledim. Durup dururken anlattığım şeyler değildi onlar. Amacım, bizim dini değerlerle sorunumuz olmadığını ifade etmekti.”

"Genel başkanımız peygamber soyundan geldiğini kimseye anlatmaz"

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Ankara Masası TV'de katıldığı programda Kılıçdaroğlu'yla ilgili şunları söylemişti:

"'Bu konuyu ben yaptım' diye anlatmıyor. Umreye gittiğini de kimse bilmez, anlatmaz çünkü. Peygamber soyundan geldiğini de kimseye anlatmaz.

Genel başkanımızın dedesinin Alaşehir'de türbesi var. Ben ziyaret ettim. Ben de orada öğrendim genel başkanımız anlatmadı. Genel başkanımızın umreye gittiğini de rahmetli Oğuzhan Asiltürk'ten öğrendim."