Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına Bakan Soylu'dan okkalı cevap

"La Casa de Papel" (Büyük Soygun) dizisinin son sezonunun tanıtımı Netflix'in sosyal medya hesabından yayınlandı.

"Bir soygun bitiyor. Ve bir devir kapanıyor" notu düşülen paylaşımı alıntılayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Evet doğru ama seçimden kaçıyor maalesef…" dedi.

"2023'te evinde bol bol izlersin"

Bugüne dek girdiği her seçimi kaybetmesine rağmen koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan cevap geldi.

Bakan Soylu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Merak etme KK, daha önce 10 defa olduğu gibi 2023'te de, boyunun ölçüsünü aldığında, evinde bol bol dizi izlersin"