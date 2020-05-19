Kılıçdaroğlu'nun paketinden yine PKK çıktı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalar yaptı. Koronavirüs salgını sonrası ekonomik alanda alınacak önlemlerle ilgili paket açıklayan Kılıçdaroğlu, PKK’nın siyasi uzantısı HDP’yi de ihmal etmedi.

Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK’ya her türlü desteği veren HDP’li belediye başkanlarının görevden alınmasına tepki gösterdi. Gerçekçi ve güven veren yeni bir bütçe ve planın, ekonomide normalleşmenin ilk adımı olacağına işaret eden Kılıçdaroğlu, “Hükümet yeni bir bütçe ve yeni bir planla birlikte Türkiye’nin içeride ve dışarıda saygınlığını arttırmak, güvenilirliğini pekiştirmek için ayrıca bir dizi reform sürecini de başlatmak zorundadır” ifadelerini kullandı.

HDP’li başkanları unutmadı!

Kılıçdaroğlu, yeni bir “merkez-yerel dengesi” kurulması gerektiğini vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

“Ekonomik buhrandan çıkış sürecinde devletin tüm kapasitesini en verimli şekilde kullanması çok önemlidir. Bu nedenle yeni bir merkez-yerel dengesi kurmak zorunlu hale gelmiştir. Hükümet, merkezi yönetimin kapasitesi ile yerel yönetimlerin halka doğrudan ulaşabilme kapasitesini birleştirerek, hizmetin milletimize daha etkin bir şekilde ulaşmasını sağlamalıdır. Bu çerçevede, yerel yönetimlerin gelirleri artırılmalıdır. Merkezi yönetimin denetimi, belediyelerin çalışmalarını engelleme amaçlı olmamalıdır. Seçimle gelen belediye başkanlarının ancak seçimde gidecekleri güven altına alınmalıdır. Bu maddeyi bir kez daha vatandaşlarımın takdirine sunmak istiyorum. Çünkü demokrasiden söz ediyorsak, seçimle gelen belediye başkanlarının ancak seçimle gidecekleri güvence altına alınmalıdır.”