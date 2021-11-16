Kılıçdaroğlu’nun oyuncu kadrosu genişliyor: ‘Domuzcu holigan’ Kaftancıoğlu da tiyatroya dahil oldu!

Baykal’a kurulan kumpas sonrası CHP’nin koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, “helalleşme” konulu bir tiyatro senaryosunu yazmaya başlamıştı. ‘Senaryo’nun oyuncu kadrosu her geçen gün genişliyor.

Kaftancıoğlu da gaza geldi ve oyuncu kadrosuna dahil oldu

“Helalleşme” çıkışıyla özellikle FETÖ ve PKK’lılardan destek bulan, parti tabanından ise yoğun tepkilerle karşılaşan Kemal Kılıçdaroğlu’na destek İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’ndan geldi. Sosyal medya hesabından uzun satırlardan oluşan bir paylaşımda bulunan Kaftancıoğlu, “Elden ele…Toplum olarak barışacak, buluşacak ve kucaklaşacağız hep birlikte.Birbirimize merhem olarak, yaralarımızı iyileştireceğiz hep birlikte..” dedi.

Kaftancıoğlu: Biliyorum bazılarınız zorlanıyor bu konuyu konuşmakta

“Yaralarımızı sarmamız lazım” diyen Canan Kaftancıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biliyorum bazılarınız zorlanıyor bu konuyu konuşmakta. Yaralar hala açık. Ama yapacağız. Çocuklarımız için yapacağız. Geleceğimiz için yapacağız.”

CHP tabanından gelen tepkileri dindirmek için devreye sokuldu!

CHP’li Kaftancıoğlu’nun paylaşımını okuyanlar, “CHP tabanından yoğun olarak gelen tepkileri dindirmek amacıyla Canan Kaftancıoğlu da ‘tiyatro’ya dahil oldu” yorumları yapıldı.