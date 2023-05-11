Kılıçdaroğlu'nun ortağından skandal vaat! 'Öcalan aramızda olana kadar...'

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan HDP'den 14 Mayıs'tan sonra cezaevlerinin kapılarının açılacağına dair vaatler gelmeye devam ediyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde gerçekleştirilen mitingde konuşan HDP'li Nuran Emir, şu ifadeleri kullandı:

"İmralı kapıları açılan kadar Öcalan özgür ve aramızda olana kadar, binlerce tutsağımız evlerine dönene kadar sizin yanınızda ve mücadelenin takipçisi olacağız."

HDP'li Mithat Sancar ise "AK Parti ve Erdoğan 14 Mayıs'ta sizlerin oylarıyla gidecek sizlerin iradesiyle gidecek." dedi.

PKK liderlerinden destek açıklaması alan Kılıçdaroğlu "Kandil'den Millet İttifakı'nı desteklemeye yönelik bir açıklama kimin işine yarar? Bizi mi destekliyorlar, onları mı destekliyorlar? Akıl var, mantık var. Terör örgütü kalkıp da ben seni destekliyorum diyorsa aslında bu karşı tarafı destekliyorum demektir." demiş ancak PKK'nin siyasi kolu olarak adlandırılan HDP'nin desteğinden memnun olduğunu ifade etmişti. HDP, sık sık PKK Lideri Öcalan'la ilgili özgürlük talebinde bulunuyor.

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