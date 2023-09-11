Kılıçdaroğlu'nun 'oğul' oyunu! Ortalık karışacak: İmamoğlu'nun yolunu kapatmak için...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da katıldığı son üç etkinlikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yer almaması dikkat çekmişti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından organize edilen etkinliklere neden katılmadığına ilişkin İsmail Saymaz'a konuşan İmamoğlu, "Sorunun muhatabı ben değilim. Bilgi sahibi olmadığınız bir hususta cevap da veremezsiniz" diyerek etkinliklerden haberdar olmadığını ifade etmişti.

Nevşin Mengü, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında yaşananlara ilişkin dikkat çeken bir bilgi paylaştı.

"Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu aday göstermemek için ön seçim yolunu yapıyor"

"İmamoğlu'nun özel kaleminin bile bilgisi yok bu ziyaretlerden." diyen Mengü, "Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu aday göstermemek için ön seçim yolunu yapıyor olabilir" ifadelerini kullandı.

"Eren Erdem, İmamoğlu'nu aday çıkarttırmayabilir"

Mengü, "Kılıçdaroğlu, isyankar çocuk olarak görüyor İmamoğlu'nu. Ön seçim diyorlar, il seçimleri oluyor falan CHP'de. Acaba bunun yolu mu yapılıyor? İmamoğlu'nu çıkarttırmayacak mı acaba Eren Erdem? Siyasi yasak gelebilir diyerek önünü mü kesecekler?" dedi.

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