Kılıçdaroğlu’nun o fotosunun altına öyle şeyler yazdı ki…
CHP’lilerin belalısı AK Parti İzmir Milletvekili, TBMM İdare Amiri Alpay Özalan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ’cü darbe girişimi sırasında Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine sıvışarak darbeyi izlediği anı öyle bir hatırlattı ki, bunu hiçbir CHP’li unutamayacak.
Yeni Akit/Ankara
CHP’nin başına kaset kumpasıyla getirilen ve FETÖ ile işbirliği içinde çalışarak vefa borcunu ödeyen Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe akşamı CHP’li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine sığınarak televizyonun karşısına geçip darbe girişimini ve sokaklarda şehit edilen, yaralanan vatandaşlarımızın durumunu kahve içerek izlemişti.
En korkağı, en sinsisi...
AK Parti İzmir Milletvekili, TBMM İdare Amiri Alpay Özalan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ’cü darbe girişimi sırasında Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine sıvışarak darbeyi izlediği anı çok sert ifadelerle hatırlattı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Özalan, “Hain darbe girişimini kahve yudumlayarak izleyen Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'un en korkağı, en sinsisi, en ikiyüzlüsüydü. Unutmadık!”