Kılıçdaroğlu'nun numune-i imtisali... Rekor kırdı!

Kumarın serbest bırakılması için 1979 yılında siyasete atılan Kanadalı John Turmel bugüne kadar kaybettiği seçim sayısıyla rekor kırdı.

"KUMARCILARIN SAVUNUCUSU OLDUM"

60 yıllık siyaset hayatında bu zamana kadar en fazla 4500 oy alabilen Turmel, "Kumarcıların, seks işçilerinin, uyuşturucu kullananların savunucusu oldum" dedi.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

İngiliz Guardian gazetesine konuşan Turmel, seçimlere girip kaybetmekten hiçbir zaman pişmanlık duymadığını söyledi.