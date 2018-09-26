Kılıçdaroğlu'nun numune-i imtisali... Rekor kırdı!
Akıllara CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu getiren John Turmel, girdiği 95 seçimi de kaybetti.26 Eylül 2018 Çarşamba 08:59
Kumarın serbest bırakılması için 1979 yılında siyasete atılan Kanadalı John Turmel bugüne kadar kaybettiği seçim sayısıyla rekor kırdı.
"KUMARCILARIN SAVUNUCUSU OLDUM"
60 yıllık siyaset hayatında bu zamana kadar en fazla 4500 oy alabilen Turmel, "Kumarcıların, seks işçilerinin, uyuşturucu kullananların savunucusu oldum" dedi.
"PİŞMAN DEĞİLİM"
İngiliz Guardian gazetesine konuşan Turmel, seçimlere girip kaybetmekten hiçbir zaman pişmanlık duymadığını söyledi.
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