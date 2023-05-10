Kılıçdaroğlu'nun müttefiki açık açık söyledi: Kürdistan'a statü istiyoruz!

HDP/ Yeşil Sol Parti Van milletvekili Adayı Sinan Çiftyürek'in "Kürdistan’a statü istiyoruz. Sloganımız Türkiye’ye demokrasi, Kürdistan’a özgürlük." sözleri büyük tepki çekti.

HDP Van milletvekili adayı Kürdistan Komünist Partisi Genel Başkanı Sinan Çiftyürek, 'Kürdistan'a özel statü' için çalışacaklarını söyledi.

"KÜRDİSTAN'A ÖZGÜRLÜK"

"Kürdistan'a statü istiyoruz." açıklamasında bulunan Çiftyürek, 'Kürdistan'a özgürlük' naraları atıp, "Anayasada Kürt halkının varlığı kabul edilsin istiyoruz. Sloganımız ‘Türkiye’ye demokrasi, Kürdistan’a özgürlük." diye konuştu.

"Şimdiden belirlememiz veya isimlendirmemiz mümkün değil"

Skandal açıklamalarını sürdüren Sinan Çiftyürek, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Kürdistan’a statü istiyoruz. Güney’de resmi bir statü var. Kuzey statüsüz kalamaz. Diğeri; Kürtler madem Türkler ile eşit yurttaştır, kardeştir diyoruz anayasada Kürt halkının varlığı kabul edilsin istiyoruz. Sloganımız ‘Türkiye’ye demokrasi, Kürdistan’a özgürlük’. Coğrafik bir statü olmalıdır. Bu statü Güney modeli mi olur? Belediyeler üzerinden mi olur? Şimdiden belirlememiz veya isimlendirmemiz mümkün değil."

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