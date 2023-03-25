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Siyaset Kılıçdaroğlu'nun "Muharrem İnce" planı ortaya çıktı
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun "Muharrem İnce" planı ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-03-25 21:42:00 -
Kılıçdaroğlu'nun "Muharrem İnce" planı ortaya çıktı

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi'ni kendi safına çekebilmek için Muharrem İnce'ye bakanlık teklif edecek.

HDP'nin skandal birçok talebini kabul eden 6'lı koalisyon son olarak gözü Memleket Partisi'ne dikti.

Muharrem İnce'nin oyları bölmesinden endişe eden Kılıçdaroğlu, İnce ile bir görüşme gerçekleştirecek. İnce, Cumhurbaşkanı adaylığından geri adım atmamakta kararlı olduğunu söylerken, Kılıçdaroğlu'nun ikna planı ortaya çıktı.

CHP'den istifa ettikten sonra Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını açıkladı. İnce, adaylık konusunda pazarlık yapmayacağını söyledi. İnce, seçime tek girme kararı alırken, son anketlerde oyunun arttığı belirtiliyor.

"Oylar bölünecek" korkusu

Sabah'ın haberine göre, HDP'nin de katılımı ile 7'li koalisyona dönüşen masada şu sıralar Muharrem İnce paniği var. İnce'nin HDP'nin ittifaka katılımı sonrası CHP'ye tepkili olan kesimin oylarını alabileceği endişesi yaşanıyor. İnce'nin oyları bölmesini engellemek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, 7'li koalisyonu oluşturduğu sistemdeki gibi yine çareyi koltuk dağıtmakta buldu.

"Gel Milli Eğitim Bakanı ol Muharrem"

Muharrem İnce'den görüşme talebi isteyeceğini açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İnce'ye, 'Oyları bölme, adaylıktan çekil' demesi bekleniyor.
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Kılıçdaroğlu, İnce'nin direncini kırmak için de planı hazırladı. Öğretmen olan Muharrem İnce'ye Milli Eğitim Bakanlığı koltuğu teklif edilecek. İnce, çocukken en büyük hayalinin Milli Eğitim Bakanı olmak olduğunu söylemişti.

Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi zayıf karnından vurmayı planladığı Ankara kulislerinde dillendiriliyor. İnce'nin bu teklif sonrası nasıl bir karar vereceği merak konusu... İnce, Kılıçdaroğlu ile adaylık pazarlığı yapmayacağını açıklamıştı.

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