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Siyaset Kılıçdaroğlu'nun Man Adası açıklaması yalan çıktı
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun Man Adası açıklaması yalan çıktı

Başkan Erdoğan’ın, kendisine açtığı “Man Adası davasını” kaybetiğini duyuran Kılıçdaroğlu, avukatının kurbanı oldu. Başkan Erdoğan’ın davaların tümünü kazandığı, Kılıçdaroğlu’nun 165 bin lira tazminata mahkûm olduğu ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2022-04-14 13:25:00 -
Kılıçdaroğlu'nun Man Adası açıklaması yalan çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Man Adası iddiaları nedeniyle dava açmış, tazminat kazanmıştı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik dün sosyal medyada, Yargıtay'ın Kılıçdaroğlu'na verilen tazminat davalarından 3'ünün bozulduğunu öne sürdü. Kılıçdaroğlu da bu mesajı paylaşarak takipçilerine duyurdu.

Erdoğan'ın avukatı yalanladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın bu iddiaları yalanladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan adına Kılıçdaroğlu aleyhine açılan manevi tazminat davalarının 4'ünün Yargıtay tarafından onandığını belirten Aydın, bugün itibarıyla kesinleşen başka bir dosyanın bulunmadığını söyledi. Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımız adına Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığımız davaların dört tanesi kesinleşmiştir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ferileri ile birlikte sorumlu tutulduğu tutar 165.000 TL'dir. Başkaca kesinleşen bir dava bulunmamaktadır" dedi.

Açıklamada, "Bahsi geçen Yargıtay kararlarında Man Adası iddiaları ile ilgili olarak ise MASAK raporuna dayalı olarak verilen takipsizlik kararına konu belgenin 'olgu' olarak kabul edilemeyeceği gibi belge ve diğer araştırmaların Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgisinin bulunmadığı vurgulandıktan sonra, Man Adası iddiaları bağlamında davalı Kılıçdaroğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamalarının da kişisel saldırı niteliğinde olduğu sonucuna varılmıştır" denildi.

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