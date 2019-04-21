Kılıçdaroğlu'nun makam aracı bu hale geldi
Ankara'da katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğrayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam aracı da yaşanan olaylar esnasında zarar gördü.21 Nisan 2019 Pazar 16:06
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da şehit er Yener Kırıkcı için düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Kılıçdaroğlu, Çubuk ilçesinde düzenlenen törenden sonra şehidin kılınan cenaze namazının ardından saldırıya uğradı.
Saldırı nedeniyle güvenlik güçleriyle birlikte bir eve götürülen Kılıçdaroğlu, polis kontrolünde bir süre evde tutuldu.
Makam aracı da zarar gördü
Düzenlenen törene katılan vatandaşlar tarafından tepki gören ve saldırıya uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam aracı da yaşanan olaylar esnasında zarar gördü.
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