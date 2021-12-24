  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Kılıçdaroğlu'nun Kürdistan açıklamasına HDP'den ilk tepki
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun Kürdistan açıklamasına HDP'den ilk tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürdistan lafından rahatsız oluyorum" sözlerini HDP milletvekili Murat Sarısaç tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 08:34:00 -
Kılıçdaroğlu'nun Kürdistan açıklamasına HDP'den ilk tepki

2023'te cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine hazırlanırken bir yandan da  her gün erken seçim isteyen Millet İtifakı'nda bu kez yeni bir gerginlik baş gösterdi.

İYİ Parti'nin, terör örgütü PKK ile bağını koparmayan HDP ile birlikte yürümek istememesine karşın ittifakın büyük ortağı CHP'nin bu konudaki ısrarı sürüyor.

Kılıçdaroğlu'na "Kürdistan" sorusu

Buna rağmen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarının ardından HDP'de tepkilere neden oldu.

Birkaç gün önce Ankara Elmadağ’da katıldığı muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleri buluşmasında Kılıçdaroğlu "HDP’ye ne diyorsunuz? İttifakta mı? Kimileri ‘Kürdistan diyor rahatsız oluyor musunuz?" sorularına yanıt verdi.

"Benim ağzımdan hiç Kürdistan duydunuz mu"

Kılıçdaroğlu, Kürdistan denilmesinden rahatsız olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum. Benim ağzımdan hiç bugüne kadar böyle bir şey duydunuz mu?"

HDP'li Sarısaç tepki gösterdi

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine HDP'den ilk tepkiyi milletvekili Murat Sarısaç gösterdi. Sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun o sözlerini alıntılayan Murat Sarısaç, "Kürdistan’dan rahatsız olan Kürdü nasıl kabullenebilir ki?" ifadelerini paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay