Kılıçdaroğlu'nun Kürdistan açıklamasına HDP'den ilk tepki

2023'te cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine hazırlanırken bir yandan da her gün erken seçim isteyen Millet İtifakı'nda bu kez yeni bir gerginlik baş gösterdi.

İYİ Parti'nin, terör örgütü PKK ile bağını koparmayan HDP ile birlikte yürümek istememesine karşın ittifakın büyük ortağı CHP'nin bu konudaki ısrarı sürüyor.

Kılıçdaroğlu'na "Kürdistan" sorusu

Buna rağmen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarının ardından HDP'de tepkilere neden oldu.

Birkaç gün önce Ankara Elmadağ’da katıldığı muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleri buluşmasında Kılıçdaroğlu "HDP’ye ne diyorsunuz? İttifakta mı? Kimileri ‘Kürdistan diyor rahatsız oluyor musunuz?" sorularına yanıt verdi.

"Benim ağzımdan hiç Kürdistan duydunuz mu"

Kılıçdaroğlu, Kürdistan denilmesinden rahatsız olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum. Benim ağzımdan hiç bugüne kadar böyle bir şey duydunuz mu?"

HDP'li Sarısaç tepki gösterdi

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine HDP'den ilk tepkiyi milletvekili Murat Sarısaç gösterdi. Sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun o sözlerini alıntılayan Murat Sarısaç, "Kürdistan’dan rahatsız olan Kürdü nasıl kabullenebilir ki?" ifadelerini paylaştı.