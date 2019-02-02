Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Şişli adayı belli oldu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli adayı olarak eski SHP Şişli ilçe başkanı, mali müşavir Muammer Keskin’i önerdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinişn Şişli Belediye Başkanlığı adaylığı için eski SHP Şişli ilçe başkanı, mali müşavir Muammer Keskin’i önerdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.