Kılıçdaroğlu’nun 'kadınları sahiplendirmek istiyorlar' iftirasına HÜDA PAR'dan cevap
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HÜDA PAR'a yönelik 'kadınları sahiplendirmek istiyorlar' iftirasına HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, cevap verdi.
14 Mayıs'ta kaybeden Kılıçdaroğlu ve yandaşları Cumhur İttifakı'na yalan yanlış bilgilerle saldırmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde, HÜDA PAR'a yönelik 'kadınları sahiplendirmek istiyorlar' iftirasını ortaya atmıştı.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Akit TV ekranlarında yaptığı açıklamada,“Biz burada mali bir sahip çıkma kavramından bahsediyoruz. Kılıçdaroğlu bunu anlayamıyorsa, adaylıktan istifa etsin çünkü Türkçesi yetersiz biri devlet yönetemez. Anlayıp da bilerek söylüyorsa ahlaki problemi vardır.” dedi.