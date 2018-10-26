0553 313 94 23

Kılıçdaroğlu'nun İzmir programı iptal edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yoğun programları nedeniyle İzmir ziyaretini iptal etti.

26 Ekim 2018 Cuma 15:43
Kılıçdaroğlu'nun İzmir programı iptal edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'e yapacağı ziyaretler, yoğun programları nedeniyle iptal edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Bayramı’nın 95. yıl dönümü etkinleri için İzmir'e gelecek ve kent genelinde yine bazı temaslarda bulanacaktı.

Son alınan bilgiye göre ise Kılıçdaroğlu'nun ziyareti, yoğun programları nedeniyle iptal edildi.

CHP liderinin önümüzdeki günlerde İzmir'e gelmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 15:43
  1. İzmir
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. CHP

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 16 kişi gözaltında
    1. FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon:..
    2. Suriye sınırına askeri sevkiyat devam..
    3. Sayı 21 milyon'u geçti! Adeta akın..
    4. Kemalizm neden Türkiye'yi Orta..
    5. Kılıçdaroğlu'nun İzmir programı iptal..
    6. Mardin’de nerdeyse taş üstünde taş..
    7. İstanbul Beyoğlu’nda sürücü takla..
    8. Yıllarca yanlış kutlanmış! Şehrin..
    9. Başvuruda son gün yaklaşıyor! Kuyruğun..
    10. Türk hacker'lar Yunan hükümet sitesine..
    11. YPG'ye destek veren Alman vatandaşın..
    12. Pakistan'dan çıkış: Artık adım atılmalı!
    13. Jose Mourinho duyurdu! İbra dönüyor mu?
    14. Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice..
    15. Hatice Cengiz Cemal Kaşıkçı’yla nasıl..
    16. Bomba paniği Yunanistan'a sıçradı!
    17. Kaşıkçı’nın gazetesinden Trump’a,..
    18. Mesut Özil'den Payitaht Abdülhamid..
    19. Londra Belediye Başkanı Han'dan uyarı:..
    20. CIA Başkanı Gina Haspel Kaşıkçı..
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    26 Ekim2018
    Kemik kırıkları nasıl çabuk iyileşir?
    Kemik kırıkları nasıl çabuk iyileşir?
    Ne hatunlar varmış ki; tedavi için bile örtüsü açılınca sıvıları çözülecek utanca sahiplermiş
    Ne hatunlar varmış ki; tedavi için bile örtüsü açılınca sıvıları çözülecek utanca sahiplermiş