0553 313 94 23

Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye zarar verdiğini istifa etmesi gerektiğini belirten CHP'li seçmen Halil Günbeyi, İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı.

06 Eylül 2018 Perşembe 16:26
Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye zarar verdiğini iddia eden Halil Günbeyi, İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı.

Yürüyüşe dün Kurtköy'den başlayan, bugün Sakarya'ya ulaşan Günbeyi, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarın akşam CHP Genel Merkezi'ne ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Günbeyi, "Partinin genleriyle oynamaya çalışıyor." dedi.

Yarın akşam ulaşmayı planladığı CHP Genel Merkezi önünde gerekli açıklamaları yapacağını dile getiren Günbeyi, yürüyüş esnasında güvenlik tedbirlerini alan İçişleri Bakanlığı ve emniyet mensuplarına da teşekkür etti.

KILIÇDAROĞLU ANKARA'DAN İSTANBUL'A YÜRÜMÜŞTÜ

Geçtiğimiz aylarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, casusluk suçlamasıyla hapiste bulunan CHP'li Enis Berberoğlu için Ankara'dan İstanbul'a sözde 'Adalet yürüyüşü' başlatımıştı. 

 

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 16:26
  1. Sakarya
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Halil Günbeyi
  5. kılıçdaroğlu istifa

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    chpkk yönetimindeki şahıslar bilhassa yahud kökenli yöneticiler temizlenip değişmedikçe ve parti özüne dönmedikçe bu partiden uzak durunuz. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır. chpkk bilhassa bu yahudilerin destekledikleri vede türk isimleri altında yönetttikleri partidir. bunlar chpkk dan temizlenmedikçe chpkk özüne dönemez. müslüman chpkk lılar uyanık olun.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Sindirim sistemi hastalığı için 'babutsa'
  1. Sindirim sistemi hastalığı için..
  2. Şeref Malkoç: Laiklik çok katı...
  3. DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban..
  4. Korkunç gerçek 12 sene sonra ortaya..
  5. IMF'den 'Türkiye' açıklaması!
  6. Evi yuva yapması zor
  7. THY personel alımı başvuru formu 2018..
  8. Düşen Helikopterin pilotu o anları..
  9. Türkiye ile Kanada arasında ekonomik..
  10. Çocuklarda zatürre
  11. Türk Basketbolunun önemli isimlerinden..
  12. Türk basketbolunun efsanesi yaşamını..
  13. Osman Dinçbaş Hazine ve Maliye Bakan..
  14. ABD'de silahlı saldırı: Yaralılar var
  15. Afrika gözünü Türkiye'ye dikti
  16. Merkez Bankası elindeki dolar..
  17. Emre Belözoğlu ve Belhanda'nın cezası..
  18. İstanbul'da helikopter denize düştü
  19. İngiliz bakandan Putin'e şok suçlama!
  20. Hafriyat kamyonundan çıkanlar şaşırttı
Sizce asgari ücret ne kadar olmalı?
Sizce asgari ücret ne kadar olmalı?
KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
Son operasyonda kıyafetlerinden anlaşıldı! Teröristler her şeyi geride bırakıp kaçtılar
Son operasyonda kıyafetlerinden anlaşıldı! Teröristler her şeyi geride bırakıp kaçtılar
Aydın Doğan’ın artıkları teker teker kovuluyor!
Aydın Doğan’ın artıkları teker teker kovuluyor!
DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Kemal'den ümidi kesen CHP'liler kaçmaya başladı! Bomba isimler...
Kemal'den ümidi kesen CHP'liler kaçmaya başladı! Bomba isimler...
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama