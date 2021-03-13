Kılıçdaroğlu'nun işsizlik formülü beyin yaktı! Muhtar sayısını hesaba katmadı

Manisa programı kapsamında bir otelde muhtarlarla bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomi konusundaki cehaletini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye'deki işsizlik verilerine değinen Kılıçdaroğlu, 10 milyon işsiz vatandaş olduğunun altını çizdi.

Kılıçdaroğlu, "10 milyon işsizimiz var. Her muhtarlığa bir kişi, özel kalem müdürü olarak atanırsa mesele biter." dedi.

50 bin muhtar var

Kemal Kılıçdaroğlu 10 milyon kişinin işsiz olduğunu söyleyerek, her muhtara bir kalem müdürü atanması gerektiğini söylerken, Türkiye'deki muhtar sayısını hesaba katmadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2020 yılında paylaştığı verilere göre, Türkiye genelinde 2 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 50 bin 278 mahalle ve köy muhtarı görev yapıyor.