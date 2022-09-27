Kılıçdaroğlu'nun intikam vaadini Meral Akşener boşa çıkarttı! "Siyasetçi intikam almak istemez"

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidara gelirsek diye başladığı cümlelerinde savurduğu bütün tehditler, ittifak ortağı Meral Akşener tarafından boşa çıkartıldı.

Kılıçdaroğlu'nun tehditleri boşa düştü!

İP'li Akşener, Habertürk TV canlı yayınında, "sözleşmeleri intikam mantığı ile yapmayacağız" diyerek şu ifadeleri kullandı:

Siyasetçi rüşvet almaz, siyasetçi üçkağıdın parçası olmaz, siyasetçi partmak sallamaz. Siyasetçi intikam almak istemez.

Bugün bu yapılıyor diye biz yarın bunu yaparsak o zaman onlardan bir farkımız kalmaz. Biz hukuk yolu ile tahkim de dahil her yolu deneyeceğiz.