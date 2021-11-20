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Siyaset Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışı fos çıktı! CHP'li Engin Altay'dan skandal 'başörtüsü' açıklaması
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışı fos çıktı! CHP'li Engin Altay'dan skandal 'başörtüsü' açıklaması

CHP Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay, TELE1 ekranlarında 'baş açmakla, baş kapatmakla din elden gitme' şeklinde skandal açıklamalarda bulundu. Altay'ın sözleri, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışının 'seçim stratejisi' olduğunu yeniden gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 02:59:00 - 2021-11-20 03:02:20

 yeniakit.com.tr 

CHP'ye yakınlığıyla bilinen TELE1'de açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay, ''Şunu anlamadık ya, baş açmakla din elden gitmez; baş kapatmakla laiklik elden gitmez. Bunu anlamadık ve anlatamadık.'' dedi.

CHP Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay, TELE1 ekranlarında Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası programına konuk oldu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altay, başörtüsü ile ilgili skandal açıklamada bulundu.

'Baş açmakla din elden gitmez'

CHP'nin 'ikinci sınıf insan muamelesi' yaptığı başörtülüleri incitecek açıklamalarda bulunan Altay, Yüce Kur'an'ın 'tesettür' ayetini basite indirgeyerek 'baş açmakla din elden gitmez' ifadelerini kullandı.

CHP'nin zihniyetini açığa çıkaran Altay'ın açıklaması, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helallik' çıkışını akıllara getirdi.

CHP'den 'helalleşme' çıkışı

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, partisinin hatalar yaptığını söyleyrek 'helalleşme yolculuğu'na çıkacağını belirtmişti. CHP liderinin çıkışı 'seçim stratejisi' olarak görülerek tepkiyle karşılanmıştı.

Kılıçdaorğlu'nun 'helalleşeceğiz' dediği başörtülülerle ilgili hala rencide edici ifadelerin kullanılması, CHP'nin samimiyetsizliğini gözler önüne sererken geçmişte söylenen sözler hafızalardaki yerini de koruyor.

Kılıçdaroğlu: Bir metrelik bez parçası

CHP lideri yıllar önce katıldığı bir televizyon yayınında başörtüsü için 'bir metrekarelik bez parçası' ifadelerini kullanarak Allah'ın ayetini yok saymıştı.

 

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