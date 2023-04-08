Kılıçdaroğlu'nun HDP yalanı ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu uzun zamandır vatandaşlardan gelen ‘HDP’ tepkileri nedeniyle ittifakı inkâr ediyordu. Seçim döneminin yaklaşmasıyla birlikte Kılıçdaroğlu'nun HDP yalanlarını ve altılı masa-HDP ittifakını adım adım ortaya çıkaran bir video yayınlandı.

Videoda, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na geçtiğimiz aylarda Erzurum gezisi sırasında bir vatandaşın "HDP'yi neden yandaş alıyorsunuz? Bizim kanımızı emen PKK'yı HDP'yi?" dediği, Kılıçdaroğlu'nun ise HDP ile ittifak iddialarını reddederek "Kim dedi alıyoruz? İttifakımız yok efendim ya, yok kardeşim ya. Sen bırak onları sen bu kardeşine inan, ben yalan söylemem" dediği görülüyor.

HDP ile ittifak yaptı

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığının açıklanması sonrası videonun devamında HDP'li Pervin Buldan’ın cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını duyurması ve diğer HDP’lilerin birlikte hareket edeceklerine dair açıklamaları yer aldı.

Yaşanan süreçlere de yer verilen videoda, Kılıçdaroğlu’nun HDP ile kol kola girdiği bir kez daha gözler önüne serildi.

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