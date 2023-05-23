Kılıçdaroğlu'nun gidici olduğunu görünce... Cem Yılmaz havlu attı
14 Mayıs'tan önce millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayıp siyasi paylaşımlar yapan Cem Yılmaz, ikinci turdan ümidini kesince, "Siyasetle ilgilenmemek erdemdir" dedi.
14 Mayıs'ta yüzde 5,17 oranında oy olarak seçimin ikinci tura kalmasını sağlayan Sinan Oğan, destek kararını açıkladı.
Oğan, 28 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için oy istedi.
Bu kararın ardından Millet İttifakı'nın destekçileri Sinan Oğan'a tepki gösterdi.
Muhalefet kanadıyla ilgili algı çalışması olduğunda ortaya çıkan Cem Yılmaz, konu Cumhur İttifakı olunca siyasi gönderme yaptı.
Sosyal medyadan açıklama yapan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
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Gün gelecek siyasetle ilgilenmemenin büyük bir erdem olduğu anlaşılacak ama yine 3 kişi 5 kişi tarafından iyi akşamlar.
İlk turdan önce takipçilerine Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin çağrısı yapan Cem Yılmaz, Sinan Oğan'ın kararından sonra kaybetme korkusunu aldı ve hamlesini yaptı.
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