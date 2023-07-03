Kılıçdaroğlu’nun geceliği 316 bin TL’lik ultra lüks tatili krize neden oldu! 'Kaynağını açıklamak zorunda'

Seçim öncesi mütevazi mutfağından pozlar veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu‘nun, seçim sonrası geceliği 316 bin liralık ultra lüks villada tatil yapması gündeme bomba gibi düşerken, lüks tatilin faturasının nasıl karşılandığı merak konusu oldu.

LÜKS HAYATA TEPKİ YAĞDI

Kılıçdaroğlu’nun, kamera arkasındaki lüks hayatı pes dedirtti. Diğer taraftan Kılıçdaroğlu’nun ultra lüks tatiline tepki yağdı.

“KENDİNİ FAKİR GÖSTERİR, ZENGİN YAŞAR”

Büyük skandalı Sabah‘a yorumlayan CHP’li eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, “Benim için sürpriz değil. Kemal Bey’i çok iyi tanırım. Kendini fakir gösterir, zengin yaşar. Kendisi hesap uzmanı olduğu için hesabı da muhtemelen bir belediyeye yıkmıştır” dedi.

“SAMİMİYETSİZLİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTIR”

Kılıçdaroğlu’nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, “Kılıçdaroğlu’nun samimiyetsizliği ortaya dökülmüştür. Mutfaktan algı yaptı. Reklam ajanslarının aklına uydu. Elektrik faturasını ödememe gibi şovlar yapıyordu. Halka “ben de sizdenim” imajı veriyordu. Seçim bitti, bir baktık ki Kılıçdaroğlu geceliği yüz binlerce liralık villalarda kalıyor.” dedi.

‘MUTFAK’ ALGISI ÇÖKTÜ

Seçim sürecinde millete yönelik algı operasyonu yapıldığına dikkat çeken Çiçek, “Gelinen noktada algı operasyonu çökmüştür. Kılıçdaroğlu mütevazi biri değildir. Mütevazilikten bahsediyordu, halka ‘ben sizin derdinizden anlarım’ mesajı veriyordu. Ben de sizdenim diyordu. Oysa öyle olmadığını görmüş olduk. Parti içi çalkalanıyorken nasıl tatil yapar anlamak mümkün değil. Hangi imkanlardan faydalanmıştır araştırılmalı” ifadelerini kullandı.

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“KAYNAĞINI BELİRTMEK ZORUNDASIN”

Kılıçdaroğlu’nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, “Kaldığı villaya ödediği paranın kaynağını açıklamak zorunda. Kaynak şeffaf şekilde halka açıklanmalıdır. ‘Şeffafız, denetlenebiliriz’ diyorsan bu kadar büyük bir paranın kaynağını da belirtmek zorundasın. Yoksa milletin kafasında soru işareti kalır. Bu kadar büyük parayı nasıl verebildi merak konusu.” dedi.

“SEÇİM BİTTİ, HALKÇILIK DA BİTTİ, DEMOKRATLIK DA”

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı da Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.

Pazarcı, “Saltanata bakın: Geceliği 316 bin lira. 5 günlüğü 1 milyon 580 bin eder. Bay Kemal işte burada kaldı. Korumalarına da ayrı bir villa tutuldu. İndirimli bile olsa dudak uçuklatıyor fiyatı. Seçim bitti, Kılıçdaroğlu’nun halkçılığı da demokratlığı da gitti.” ifadelerini kullandı.