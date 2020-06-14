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Aktüel

Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Başak Demirtaş'la telefonda görüştü

Yeniakit Publisher
2020-06-14 20:46:36 -
Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Başak Demirtaş'la telefonda görüştü

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı telefonla aradı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Selvi Kılıçdaroğlu, Başak Demirtaş'a, kendisine yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle üzüntü duyduğunu belirterek, desteklerini iletti.

Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da üzüntü ve destek mesajlarını aktardı.

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