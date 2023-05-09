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Siyaset Kılıçdaroğlu'nun destekçisi HDP'liler her yerde polis taşlıyor!
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun destekçisi HDP'liler her yerde polis taşlıyor!

Yeniakit Publisher
2023-05-09 22:01:00 - 2023-05-09 22:11:37

Terör sevici HDP'nin Mardin’in Nusaybin ilçesinde düzenlediği mitingin ardından bir grup HDP'li, polise taşlı saldırıda bulundu. Polis, grubun dağılması için biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.

Nusaybin ilçesinde HDP tarafından düzenlenen miting, saat 14.00’te başladı. HDP’nin Mardin milletvekili adayları ile teşkilatlarının ve vatandaşların katıldığı miting saat 15.00 sularında bitti.

Mitinge gelenlerden bir grup genç ve çocuk, polise taşlı saldırıda bulundu. Polis ekipleri, gruba dağılmaları konusunda yasal uyarıları yaptıktan sonra biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.

Grup, ara sokaklara kaçarak dağılmaya başladı. Şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.
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