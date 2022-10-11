Kılıçdaroğlu'nun danışmanları neden falakaya yatırılacak? O isim açıkladı

Millet İttifakı'nın adayını belirlemeden ABD'ye gitmenin "siyaseten intihar" olduğuna işaret eden Turgay Güler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine dair "Danışmanlarını falakaya yatırmak lazım. Onlar da engel olmadı" dedi. Güler, Akşam gazetesindeki ironik yazısında şunları kaydetti:

"Millet İttifakı'nın adayını belirlemeden ABD'ye gitmek siyaseten intihar gibi bir durumdu. Dedik, uyardık ama Kemal Bey dinlemedi. Danışmanlarını falakaya yatırmak lazım onlar da engel olmadı!

Tabii ki şaka yapıyorum.

Haklarını teslim etmek gerek! Niye mi? Kemal Bey'in ABD ziyaretine bir kılıf buldular. Öncelikle buna bir ad uydurup 'Büyük vizyon yolculuğu' dediler.

Kemal Bey'in büyük vizyon yolculuğu.

Düşünsenize böyle bir yolculuğa Faik Öztrak ve Selin Sayek Böke ile çıkıyorsunuz. Vizyonun büyüklüğünü buradan anlayın. Oysa en ideal isim sevgili Engin Özkoç'tu.

Neyse...

Biri IMF heyetiyle kapalı kapılar arkasında görüşürken yakalanmış Faik Öztrak.

Öteki ise 'PYD'yi terör örgütü olarak görmediğini, bu konuda elinde istihbari bir bilginin olmadığını' söyleyen Selin Sayek Böke! Aslında bu iki isme baktığınızda söz konusu büyük vizyon yolculuğunun gündemini tahmin etmeniz zor olmuyor.

Ama gelin bize nasıl yutturmaya çalıştıklarına bakalım.

Nükleer bilimi, dirençli ortamlarda enerji dönüşümü için yeni materyeller, nükleer enerjinin geri dönüşümü için katı oksit...

'Bu ne şimdi' demeyin sakın?

Kemal Bey'in gündemi. Demem o ki bize böyle pazarlanıyor.

Kemal Bey büyük vizyon yolculuğunda birkaç bilim insanıyla görüşecek. Bunlardan biri de Bilge Yıldız.

Kendisi Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde Nükleer Bilim Profesörü.

Kemal Bey, Bilge Yıldız'ı ziyaret edecek. Kendisinin bilim konusundaki duyarlılığını da böylece tüm Türkiye'ye göstermiş olacak!

Yerseniz!

Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim o enstitünün ismini telaffuz etmeye çalışmasın. Hakkaten zor. Herkes için zor. Gerçi Kemal Bey hafız! Bir çırpıda ezberler! Bu hafızlık konusuna birazdan değineceğim ama biz yine şu nükleer işine dönelim.

Yahu nükleer enerjiye karşı çıkıp ülkeyi yangın yerine çeviren sizdiniz. Bırakın nükleer enerjiyi her türlü santrale savaş açmıştınız.

Beyimiz bizimle eğleniyor anlayacağınız.

Hasılı Kemal Bey ABD'de bir şey deneyecek. Ne kadarını gizleyebilecek hep birlikte göreceğiz. Bilim/milim işin numarası!

Biz şimdi gelelim şu hafızlık meselesine.

CHP'de bir balata sıyırma hali var, akıl alır gibi değil. Böyle giderse Kemal Bey'i halife ilan edecekler. Sonrasında mehdi. Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin ne diyelim.

CHP eski milletvekillerinden Ensar Öğüt durduk yere 'Kemal Bey Kur'an'ı ezbere biliyor. Hem de ayetleriyle' dedi. Cehaletin de işgüzarlığın da ete kemiğe bürünmüş abidesi maşallah. Kur'an'ı ayetleriyle ezbere biliyor ne demek? Kur'an'da ayetten başka ne olduğunu zannediyor acaba?

Hadi cehaletini geçtim. Kemal Bey hafız diyor yahu!

Geçmişte Seyyid demişlerdi.

Seyyid Hafız Kemalist Kemal Efendi!

CHP Genel Başkanı değil sanki tarikat şeyhi. Elbirliğiyle Kemal Bey'i uçurmaya çalışıyorlar. Büyük Allah dostu. Veliyullah'tan. Nefesi çok kuvvetli.

Kemal Bey'in ülkeyi yönetmesi için hafız olması gerekmiyor. Olsa da olur olmasa da. Bize ne Allah aşkına!

Bu ülkede milletvekilliği yapmış yaşını başını almış koca adam çıkıp 'Kemal Bey hafız' diye yalan söylüyor. Bırakın hafızlığı Yasin'i ezbere okusun oyum onun.

Vaktiyle Nasrettin Hoca'nın torunu da demişlerdi.

İlk zamanlar da Gandi Kemal!

Ambalajını değiştirip değiştirip önümüze getiriyorlar.

'Ne vereyim abime' diyen tezgahtar gibi.

Gandi Kemal olmadı Nasrettin Hoca'nın torunu. O da olmadı Seyyid Kemal. Son olarak Hafız Kemal.

Dedim ya sırada Mehdi Kemal var.

Şaka yapmıyorum. Eli kulağında biri çıkar patlatır Mehdi Kemal diye.

CHP'liler, sevgili arkadaşlar!

Halinizi görmüyor musunuz?

Dua edin ABD'ye giden Kemal Bey geri dönsün.

Yoksa Türkiye bir Seyyid Hafız Kemalist Kemal Efendisi'ni kaybeder!"