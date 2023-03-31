Kılıçdaroğlu'nun danışmanından skandal FETÖ sözleri! 'Onlara ihtiyacımız var'

HDP'nin dahil olduğu 7'li koalisyonun adayının Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanmasının ardından firari FETÖ'cüler ve KHK ile ihraç edilenler büyük sevinç yaşadı. FETÖ'cülere bir umut ışığı olarak pazarlanan Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için oy çağrıları bile yapılıyor.

Firari FETÖ'cüler, PKK ve diğer terör örgütlerinin Kılıçdaroğlu için oy çağrısı yapması akıllara 7'li koalisyonun seçim vaatlerinden biri olarak sunduğu KHK ile görevlerinden ihraç edilenlerin tekrar görevlerine iadesini getiriyor.

KHK'LILAR İÇİN ÖZEL GÖREVLENDİRME YAPACAKMIŞ



7'li koalisyonda Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle daha önce yaptığı "KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgilenecek." açıklaması hafızalarda yer alırken danışmanı Recep Cengiz'den de benzer bir açıklama geldi.



"TEKRAR GÖREVE ÇAĞIRACAĞIZ"

HDP dahil 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz KHK ile görevlerinden uzaklaştırılan hakim-savcı-asker ve bürokratların görevlerine iade edileceği itirafında bulundu. Cengiz, "Yaşları uygunsa tekrar göreve çağıracağız. Sadece adli ve savcılar değil, asker de bürokrasi de göreve... KHK ile çeşitli yol ve yöntemlerle emekli edilerek bu bürokratların görevlerine son verildi. Bunlarla çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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CHP'Lİ SEZGİN TANRIKULU BENZER VAATLERDE BULUNMUŞTU

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da katıldığı bir televizyon programında skandal ifadeler kullanarak FETÖ ve PKK mensuplarını devlet kurumlarından temizleyen KHK'ları kaldırılacaklarını söylemişti. Tanrıkulu, "KHK'lıların tüm hakları ilk 1 ayda iade edilecek. Kamuda görevlerine başlayacaklar" ifadelerini kullanmıştı.