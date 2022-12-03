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Siyaset Kılıçdaroğlu'nun danışmanı salona zor anlar yaşattı
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı salona zor anlar yaşattı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun vizyon belgesini açıkladığı etkinlikte, tartışmalı ABD'li danışmanı Jeremy Rifkin de bir konuşma gerçekleştirdi. Online bağlantı ile salona seslenen Rifkin'in konuşmasını İngilizce bilmeyen konuklar anlayamadı.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 17:21:00 - 2022-12-03 17:21:23

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "İkinci Yüzyıla Çağrı" toplantısında partisinin vizyon belgesini açıkladı. Kılıçdaroğlu "Şampiyonlar Ligi kadrosu" dediği yol arkadaşlarının da açıklamalarda bulunacağını belirtti.

İngilizce bilmeyenler anlamadı

Eski Almanya Lideri Angela Merkel'in eski danışmanı Jeremy Rifkin'in de kendisinin Endüstriyel Dönüşüm Başdanışmanı olduğunu açıklayan Kılıçdaroğlu, kendisinden sonra sözü Rifkin'e verdi. ABD'li Rifkin online bağlantı ile salona seslenerek konuşmasına başladı.

Ancak İngilizce konuşan Rifkin için tercüme ise TV yayınları hariç sadece protokole yapıldı. Yoğun katılımın gerçekleştiği etkinlikte, salonda İngilizce bilmeyenler Rifkin'in konuşmasını anlayamadı.

Sosyal medyada eleştirildi

Sosyal medyada ise Rifkin'in oldukça akademik bir dil ile sadece bilimsel konuları ele alması kullanıcılar tarafından eleştirildi. Konuşma süresinin uzun tutulması da dikkatlerden kaçmadı.

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